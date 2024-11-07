Этот парикмахер из Барселоны веселит клиентов самым необычным образом. Похоже, все довольны

Примерно 75% жителей Барселоны активно болеют за «Барсу»: говорят и наблюдают за ней каждый день. Один из местных парикмахеров решил разнообразить работу и одновременно повеселить клиентов в уверенности, что шутку оценит почти каждый.

Парень нашил футболку мадридского «Реала» – принципиально соперника каталонцев – на парикмахерский пеньюар и накидывал ее на клиентов. Похоже, вышло удачно: мастер собрал много положительных реакций.