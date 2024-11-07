Анчелотти не справляется? Кто может заменить Карло в «Реале»🤨: изучаем кандидатов

После поражения «Мадрида» в Класико и в матче с «Миланом» на «Бернабеу» ситуация в клубе напряженная. Первым делом в неудачах команды традиционно обвиняют тренера, неудивительно, что уже начали звучать имена специалистов, которые потенциально могли бы заменить Карло Анчелотти.

Давайте посмотрим, кто мог бы выручить «Реал Мадрид» в трудной ситуации:

Сантьяго Солари

Футбольный директор Королевского клуба уже знает, что значит тренировать первую команду. В свое время он заменил Лопетеги и сделал Винисиуса основным игроком команды.

Рауль

Тренер «Кастильи» Рауль уже давно ждет своего шанса в первой команде «Мадрида». Несмотря на не самый удачный сезон для молодежки по его руководством, именно Рауль может заменить Карло Анчелотти.

Альваро Арбелоа

Еще один тренер юношеской команды «Реала» и еще одна легенда клуба – тоже кандидат на пост главного тренера.

Зинедин Зидан

Зизу остается безработным с 2021 года, как раз тогда он покинул тренерский пост в «Мадриде» во второй раз. Настало время вернуться?

Юрген Клопп

Привлечь немецкого специалиста будет сложнее, он только что согласился на работу в Red Bull, но, возможно, громкое имя клуба заставит Клоппа передумать.

Хаби Алонсо

«Реал Мадрид» ждет возвращения Хаби Алонсо в клуб в новом качестве. Если Карло Анчелотти будет уволен до конца сезона, то руководство поставит вместо него временную замену, а летом будет встречать Хаби.

Кто на ваш взгляд сможет вывести «Реал» из кризиса? Пишите в комментариях.