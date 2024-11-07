«Лучше играть с ним, чем пытаться его остановить». Месси на тренировках еще более невероятен – вот что исполнял против одноклубников

Многие одноклубники Лео Месси были счастливы играть с ним, а не против него. Его магию в играх вы видели сами. Сейчас покажем, что он вытворял на тренировках с игроками такого же высокого уровня – в «Барселоне» и «ПСЖ».

Неймар : «Играть с ним — это привилегия. Хорошо, что он на моей стороне, а не на стороне соперника».

Серджи Бускетс : «Каждый день я радуюсь, что Месси — мой партнер по команде, а не противник».

Давид Вилья : «Приятно осознавать, что он на твоей стороне. Каждый защитник, против которого он играет, чувствует это иначе».

Пеп Гвардиола : «Я счастлив, что мне не нужно искать способ остановить Месси. Пусть этим занимаются другие».

Серхио Рамос : «Я рад, что теперь мы вместе в одной команде. Гораздо лучше играть с ним, чем пытаться его остановить».