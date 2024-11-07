Шикарная девушка, дорогой отдых и Ганнибал Лектер: чем живет новая звезда футбола Виктор Дьокереш🧐

Виктор Дьокереш - новый герой на европейской арене. Нападающий «Спортинга» на сегодняшний день является лучшим бомбардиром в старом свете. У него 66 голов в 67 матчах начиная с прошлого сезона, в том числе хет-трик в ворота «Сити» в Лиге чемпионов, и блестящие перспективы.

Давайте посмотрим, чем живет восходящая звезда помимо футбола.

Девушка

К началу 2024 года поползли слухи о том, что Виктор начал встречаться с известной португальской актрисой Инеш Агиар.

Брюнетка на протяжении многих лет появлялась в различных местных телешоу и сериалах.

Дьокереш и Агиар долго держали свои отношения в секрете, но во время матча с «Манчестер Сити» девушка открыто поддерживала футболиста на трибунах, опубликовав сторис со стадиона.

Отдых

За свою футбольную карьеру Дьокереш уже играл в Швеции, Англии, Германии, Уэльсе и Португалии. Но видел он намного больше стран, благодаря обилию роскошных путешествий.

Форвард регулярно публикует в социальных сетях кадры из своих поездок в Дубай и на Миконос.

Друзья

Дьокереш проходил обучение в той же молодежной академии «Броммапойкарна», что и звезда «Тоттенхэма» Деян Кулусевски, но особенно близок он с Исаком Лидбергом - еще одним шведским форвардом.

Они вместе играли в молодежной сборной Швеции, а сейчас Лидберг выступает за немецкий клуб «Дармштадт 98».

У Дьокереша особые отношения со своим отцом Стефаном, который работал тренером молодежной команды, где играл Виктор.

Празднование голов

Виктор по-прежнему не разглашает значение своего фирменного празднования голов: забив, футболист прикрывает рот обеими руками.

Бывший партнер Дьокереша по «Ковентри» Джош Экклз, предположил, что это отсылка к киногерою Ганнибалу Лектеру. Но нападающий опроверг теорию.

«Было много предположений… Там были и Ганнибал Лектер, и Бэтмен, и все, что только можно, но никто не угадал. Пока это секрет, я раскрою его, но не сегодня», - заявил Виктор шведской газете.

Возможно Виктор сделает это в Премьер-лиге, если Рубен Аморим переманит своего звездного игрока на «Олд Траффорд».