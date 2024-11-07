🚨 «Если не можешь победить их – присоединяйся к ним». Дикий инсайд из Испании: Роналду может сменить клуб. Но не лигу
Diario Sport пишет, что Криштиану Роналду может уйти из «Аль-Насра».
Куда? В «Аль-Хилаль», где уже готовят место под новую звезду после слухов о неопределенном будущем Неймара.
Подробности неизвестны. Но сообщается, что португалец находится в шорт-листе клуба.
Перейдем к реакциям соцсетей.
💭 «Если ты не можешь победить их – присоединяйся к ним».
💭 «Что курит «Аль-Хилаль»? Они не выиграют ни одного трофея, если подпишут Роналду».
💭 «Зачем ему оставаться в саудовской лиге? Он говорит, что может соревноваться в любой точке Европы – пусть докажет это!»
💭 «Роналду не предаст «Аль-Наср».