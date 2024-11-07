🚨 «Если не можешь победить их – присоединяйся к ним». Дикий инсайд из Испании: Роналду может сменить клуб. Но не лигу

Diario Sport пишет, что Криштиану Роналду может уйти из «Аль-Насра».

Куда? В «Аль-Хилаль», где уже готовят место под новую звезду после слухов о неопределенном будущем Неймара.

Подробности неизвестны. Но сообщается, что португалец находится в шорт-листе клуба.

Перейдем к реакциям соцсетей.

💭 «Если ты не можешь победить их – присоединяйся к ним».

💭 «Что курит «Аль-Хилаль»? Они не выиграют ни одного трофея, если подпишут Роналду».

💭 «Зачем ему оставаться в саудовской лиге? Он говорит, что может соревноваться в любой точке Европы – пусть докажет это!»

💭 «Роналду не предаст «Аль-Наср».