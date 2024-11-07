Герои тура ЛЧ: звезды забили по три, защитник «Барсы» с хет-триком из ассистов

Дьокереш – конечно.

Это самые эффективные игроки 4-го тура в фэнтези ЛЧ на Спортсе . Сборная составлена так:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Луис Диас, полузащитник, «Ливерпуль» (1,25%) – 19 очков

Колумбиец вышел в центре нападения и сделал хет-трик «Байеру». Первый гол был особенно классный – хладнокровно перекинул вратаря. У Диаса три удара в створ и три гола. Дальше у «Ливерпуля» по графику «Реал», «Жирона» и «Лилль» – учитывая форму команды, игроков оттуда можно брать под любой календарь.

Виктор Дьокереш, нападающий, «Спортинг» (22,23%) – 15 очков

Забил три грозному «Сити» и прервал их рекордную серию из 26 игр без поражений в Лиге чемпионов. Только трое делали хет-трик в ЛЧ против «Манчестер Сити»: Лионель Месси, Кристофер Нкунку и Дьокереш. У Виктора 23 результативных действия за 14 матчей сезона во всех турнирах. В календаре дальше «Арсенал», «Брюгге» и «РБ Лейпциг». Учитывая, что Дьокереш и стоит немного для такой результативности (7,5) – соблазнительно.

Малик Тилльман, полузащитник, ПСВ (0,49%) – 15 очков

Поучаствовал в трех из четырех голов ПСВ: забил один и две отдал. Это первые результативные действия Тилльмана в ЛЧ, в чемпионате Нидерландов у Тилльмана за 11 игр пять голов и один ассист. Календарь дальше приемлемый: «Шахтер», «Брест», «Црвена Звезда». Стоит рассмотреть.

Тило Керер, защитник, «Монако» (1,19%) – 12 очков

Принес «Монако» победу надо «Болоньей» (1:0). Уже третий его гол во всех турнирах сезона. Но у «Монако» кончился легкий календарь, дальше соперники явно посильнее: «Бенфика», «Арсенал», «Астон Вилла» и «Интер».

Жюль Кунде, защитник, «Барселона» (5,09%) – 10 очков

«Барселона» пропустила от «Црвены Звезды» два, но Кунде умудрился набрать 10, у него три голевые. Восемь касаний в штрафной и четыре созданных шанса – отличный результат. Из «Барселоны» сейчас первый выбор – Рафинья, второй – Роберт Левандовски, сложно найти место для Кунде.

Дедлайн 5-го тура – 20:45 мск во вторник, 26 ноября . Начнем матчами «Слован» – «Милан» и «Спарта» – «Атлетико».