🪖💥 «Барселона» настолько опасна, что ее встречают танком. И это не шутка... 😳

«Барселона» сегодня сыграет с «Црвеной Звездой» в 4-м туре Лиги чемпионов. Но этот выезд совсем необычный. Вот прям максимально.

Перед стадионом «Райко Митича» в Белграде стоят солдаты и даже танк. ТАНК.

А через этот тоннель каталонцы выйдут на матч.

Уморительная реакция фанатов.

💭 «Чуваки, мы отправили детей играть в футбол. Полегче, они просто с «Ла Масии».

💭 «Они взяли наших игроков в заложники. Это конец».

💭 «Ну хоть такая оборона должна помочь».

💭 «Зачем им танк?»

💭 «Не удивлюсь, если он «случайно» выстрелит после звонка из Мадрида».