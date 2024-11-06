🪖💥 «Барселона» настолько опасна, что ее встречают танком. И это не шутка... 😳
«Барселона» сегодня сыграет с «Црвеной Звездой» в 4-м туре Лиги чемпионов. Но этот выезд совсем необычный. Вот прям максимально.
Перед стадионом «Райко Митича» в Белграде стоят солдаты и даже танк. ТАНК.
А через этот тоннель каталонцы выйдут на матч.
Уморительная реакция фанатов.
💭 «Чуваки, мы отправили детей играть в футбол. Полегче, они просто с «Ла Масии».
💭 «Они взяли наших игроков в заложники. Это конец».
💭 «Ну хоть такая оборона должна помочь».
💭 «Зачем им танк?»
💭 «Не удивлюсь, если он «случайно» выстрелит после звонка из Мадрида».