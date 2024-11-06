👺 «Будет лучше, ведь хуже не может». Анри жестко прошелся по Мбаппе - фанаты полностью поддержали

Тьерри Анри высказался об игровых проблемах Килиана Мбаппе в мадридском «Реале».

«Я думаю, что команда разочарована им. Но их можно понять, ведь это нелегко. Мы должны дать ему шанс, но в то же время он должен научиться играть девятку, иметь желание проявить себя.

Беллингем пытается выполнять не только свои функции, но и работу Мбаппе.

Почти всегда Джуд пытается протащить мяч, заставить команду играть. Он старается разорвать линии соперника. Кто бежит и пытается забить? Это Беллингем, а не Мбаппе. Это разочаровывает. Я понимаю, что это может происходить иногда, но не постоянно. Как думаете, Джуд любит возвращаться назад? Он делает это, потому что нужно.

Я не думаю, что «Реал» хорошо играет. Конечно, Мбаппе будет играть лучше, ведь хуже все равно быть не может. Мы не просим его держать мяч, как Дидье Дрогба, мы не ждем, что он будет обыгрывать всю команду. Но нужно быть активнее, делать ускорение», - сказал Анри.

Фанаты полностью согласны с Тьерри.

💭 «Анализ Тьерри Анри бесспорен! Талант Мбаппе неоспорим, но игра на позиции девятки - это не всегда индивидуальный блеск, а командная динамика. Скорость работы Джуда Беллингема невероятна, он постоянно делает те важнейшие пробежки, которые создают пространство».

💭 «Лучший из лучших».

💭 «Он совершенно прав».

💭 «Мбаппе нужно меняться, если он хочет остаться в клубе».

💭 «Скоро начнется агитация к тому, чтобы он занял позицию Винисиуса».