❌ «Наполи» полностью запретил фанатов «Аталанты»: на стадион не пропускали с пропиской в Ломбардии. В итоге на гостевой трибуне был один шотландец 🏴🤣
Любопытный момент, который многие из нас упустили, произошел в матче 11-го тура Серии А между «Наполи» и «Аталантой».
Хозяева очень жестко подошли к матчу, практически исключив поддержку гостей на трибунах. Неаполитанцы не пускали на стадион никого, кто зарегистрирован в Ломбардии. По итогу, на гостевой сектор пробрался лишь один шотландец (если верить соцсетям).
Напомним, «Аталанта разгромила «Наполи» со счетом 3:0.