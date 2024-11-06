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❌ «Наполи» полностью запретил фанатов «Аталанты»: на стадион не пропускали с пропиской в Ломбардии. В итоге на гостевой трибуне был один шотландец 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🤣

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Любопытный момент, который многие из нас упустили, произошел в матче 11-го тура Серии А между «Наполи» и «Аталантой».

Хозяева очень жестко подошли к матчу, практически исключив поддержку гостей на трибунах. Неаполитанцы не пускали на стадион никого, кто зарегистрирован в Ломбардии. По итогу, на гостевой сектор пробрался лишь один шотландец (если верить соцсетям).

Напомним, «Аталанта разгромила «Наполи» со счетом 3:0.

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