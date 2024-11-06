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Месси и его друзья. Какие игроки в ЛЧ провели наибольшее количество совместного времени на поле?

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Перед очередным туром Лиги чемпионов ресурс Transfermarkt поделился интересной статистикой. В инфографике собрали десятку пар, которые с 2000 года провели вместе наибольшее количество времени в главном еврокубке.

Из десяти пар сразу семь − из «Барселоны», причем в пяти из них фигурирует Лионель Месси. Он оказался в топе вместе с Серджи Бускетсом, Жераром Пике (забавно, что их назвали друзьями), Хави, Иньестой и Дани Алвесом.

На четвертое место попали защитник и хавбек «Челси» Джон Терри и Фрэнк Лэмпард. Следом за ними идут Криштиану Роналду и Серхио Рамос из «Мадрида», а на восьмой строке − все тот же Рамос и Марсело.

Важная оговорка, что в список не включали вратарей, так как это позиция, которая поддается наименьшей ротации.

Удивил ли вас такой топ? Пишите в комментариях.

logoФрэнк Лэмпард
logoДжон Терри
logoЧелси
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСерджи Бускетс
logoЖерар Пике
logoБарселона
Клубы
logoЛионель Месси
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logoАндрес Иньеста
logoСерхио Рамос
logoКриштиану Роналду
logoКарлес Пуйоль
Алвес
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