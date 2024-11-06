📹Зидана встретили на вчерашнем матче на «Бернабеу» как короля. И это на фоне слухов о проблемах Анчелотти

После очередного сложного матча и поражения в Лиге чемпионов от «Милана» (1:3) некоторые испанские СМИ стали вбрасывать информацию о том, что позиции Карло Анчелотти в «Мадриде» под угрозой. Якобы тренеру дали некоторое время на исправление ситуации.

Такие слухи явно не в стиле Флорентино Переса, который беспрекословно доверяет итальянскому специалисту. Для болельщиков же появление на «Бернабеу» Зинедина Зидана складно легло на теорию о том, что именно он может заменить Анчелотти.

Приезд француза на важный для «сливочных» матч вызвал небывалый ажиотаж. Болельщики толпой бросились на Зидана, когда увидели его у стадиона.

Зинедин Зидан не только играл за «Мадрид», но уже дважды возглавлял клуб − с января 2016 года по май 2018-го, а потом с марта 2019-го по май 2021-го. За это время о трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды Ла Лигу.

В настоящее время француз без работы. Так что если Анчелотти действительно останется без работы, Зидан без проблем его заменит.