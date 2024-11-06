🥶 «Оставьте холод Коулу». «Челси» объявил старт благотворительной миссии. В прошлом году она помогла 3 тысячам человек!
До Рождества еще добрых полтора месяца, но «Челси» уже вовсю готовит фанатов к «Боксинг дэй».
Праздничный ролик с призывом одеваться потеплее появился в официальных соцсетях клуба. Не послушаетесь - вас согреет Палмер.
Но вообще видео означает старт благотворительной миссии, которая продолжится до Рождества. Цель - обеспечить теплой одеждой нуждающихся. По данным социальной организации клуба Chelsea Foundation, в прошлом году удалось «утеплить» около 3 тысяч человек. Преимущественно бездомных.