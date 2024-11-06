Разлад в семье: Джорджина Родригес прекратила общение с сестрой😮Как так вышло?

Разлад в семье Джорджины Родригес: невеста Криштиану Роналду удалила все фотографии своей старшей сестры Иваны из социальных сетей.

Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что 30-летняя Джорджина также отписалась от 34-летней Иваны и ,по-видимому, девушки заблокировали друг друга в социальных сетях.

Причины разлада неизвестны. Слухи о проблемах между сестрами впервые появились после того, как фанаты заметили, что Ивана, ранее регулярно появлявшаяся в первых сезонах шоу на Netflix «Я — Джорджина», практически отсутствует в третьем сезоне.

Ни Джорджина, ни Ивана не давали комментариев, но фото были удалены после того, как невеста Роналду провела четыре дня в больнице с пневмонией.