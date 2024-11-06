«У Беллингема столько же желания идти на работу, сколько у меня по утрам». Болельщики отказались досматривать матч «Реал»-«Милан»

Вчера вечером «Реал Мадрид» сенсационно уступил «Милану» на своем поле в четвертом туре Лиги чемпионов. Матч окончился со счетом 1:3.

Раздосадованные болельщики «Реала» начали покидать «Сантьяго Бернабеу» еще до финального свистка. Корреспондент El Chiringuito останавливал их и просил поделиться впечатлениями от матча.

Вот, что они говорили:

💬 «Счет 2:3, но я уже ухожу. Они плохо играют, не думаю, что еще забьют».

💬 «Я ухожу, потому что скучно на это смотреть. Во втором тайме они вообще не играли. Игра очень скучная, очень медленная. Дело не в том, что я в них не верю, я просто заскучал».

💬 «Я совершенно не верю в камбэк».

💬 «Это позор».

💬 «Что происходит с этим «Мадридом»? Защита – полный ноль».

💬 «Сначала 0:4 с «Барселоной», теперь это. Что тут сказать? Что Арда Гюлер делает на скамейке? А Эндрик? Почему им не дать шанс?».

💬 «Да они вообще ничего не делают: ни бегают, ни играют, идей у них никаких. Это кошмар».

💬 «Это очень скучный футбол. Время Карлетто прошло».

💬 «Абсолютная тактическая анархия».

💬 «У Беллингема столько же желания идти на работу, сколько у меня по утрам».

💬 «Не нужно винить конкретных игроков, нужно разбираться в ситуации в целом».

Согласны с оценкой испанских болельщиков? Пишите в комментариях.