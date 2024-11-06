Русская модель, не пропускающая матчей CR7, готова к новым достижениям кумира🏆🔝 Красотка восхищается Кришем, а мы - ей

Рекорды продолжают преследовать Криштиану Роналду. Вчера звездный португалец забил свой 908 гол в карьере во время матча Азиатской Лиги чемпионов между «Аль-Насром» и «Аль-Айном». Команда Криша разгромила соперника 5:1.

Болельщики активно поддерживали Криштиану на трибунах, в числе самых преданных нельзя не отметить русскую красавицу Светлану Алексееву . Модель, не пропускающая игр португальца, уже готовится к его новому достижению.

Уверены, что новые рекорды Криштиану не за горами, тем более, раз его поддерживает такая красавица, как Светлана.