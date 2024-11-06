Дьокереш уничтожил Пуси на глазах у Холанда. Некоторые пишут, что швед лучше норвежца

Пока еще главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим через Лигу чемпионов готовится к сражению в АПЛ с «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. По состоянию на 50-ю минуту игры португальцы побеждают − 3:1.

Этот матч интересен не только с точки зрения будущего манчестерского противостояния, сколько борьбы между форвардами Виктором Дьокерешем и Эрлингом Холандом. И тут пока мяч на стороне шведа с венгерскими корнями, забившего два мяча.

Отчасти в этом ему помог Гвардиола, который выпустил с первых минут в центр защиты 18-летнего Джамая Симпсона-Пуси. Это дебют для англичанина, который до этого играл в Лиге чемпионов, но в ее юношеском формате.

Вот как при первом голе Дьокереше разобрался с Симпсоном-Пуси. Жеовани Кенда увидел рывок форварда и отдал ему пас.

И стартовая, и дистанционная скорость у шведа оказалась куда выше и ему оставалось только переиграть вратаря «Сити», что он и сделал.

18-летний парень изо всех сил пытался навязать борьбу Виктору Дьокерешу, но не сумел. Второй мяч шведский форвард забил с пенальти.