🔥 Погба пришел на стрим к главному фанату Роналду и назвал лучшего футболиста в истории. Уже догадались? 😏

Прямо сейчас Поль Погба подчинил себе все популярные иностранные соцсети. Жарко настолько, что все нельзя показать по этическим и юридическим причинам.

IShowspeed и без того экспрессивный стример, а в компании с ярким Полем... ну, вы поняли.

Но один момент мы упомянем конкретнее. Француз ответил на вопрос стримера, известного горячим восхищением от игры Криштиану, кто же является лучшим игроком в истории.

Поль сказал прямо: «Лионель Месси. Для меня он величайший игрок на свете.

Ты любишь Криштиану за его стиль игры, а я предпочитаю Месси, как и многие другие. Потому что, чувак, ты видел, что он творит? Он делает разницу.

Для меня нет спора «Роналду против Месси». Прекратите эту чушь. Если я собираю команду и мне нужны голы, то я предпочитаю Криштиану Роналду. Но если мне нужны передачи и голы, то я возьму Месси».

Убедительное объяснение?