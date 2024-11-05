«Он лучший, но он уничтожил футбол». Эвра не понимает, почему все копируют Гвардиолу

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра завершил карьеру пять лет назад. С тех пор он нередко становится гостем различных шоу и подкастов, на которых рассказывает о игровой карьере.

Однако в последнее время француз все чаще стал критиковать современный футбол. Это можно было бы воспринять как «раньше деревья были выше», если бы Эвра не приводил конкретные примеры. И с ним сложно не согласиться.

«Думаю, что Гвардиола − один из лучших тренеров. Но он уничтожил игру. Когда я это произнесу, люди скажут: «Это все потому, что он это [противостояние] «Юнайтед» и «Сити». Нет, потому что теперь у нас академии по производству роботов.

Все хотят играть, как Гвардиола. Вратарь должен играть «десятку», центральный защитник − отбирать, подставлять голову и все в таком духе. Сейчас все хотят играть великолепно. Но такую тика-таку может привить только Гвардиола.

Почему все его копируют? Дело в том, что у нас нет креативности. Мы больше не проявляем свою гениальность. Вы больше никогда не увидите такого игрока, как Роналдиньо, Азар, потому что когда он будет молодым, знаете, что скажут ему тренеры? Если ты не отдашь мяч, я усажу тебя на скамейку. Весь футбол приходит с улицы».