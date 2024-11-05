«Ливерпуль» и «Сити» − вне тройки, а «Брайтон» выше «Интера». Какие футбольные клубы наиболее популярны в мире?

Этим летом исследовательский центр Censuswide провел опрос о самых поддерживаемых клуба в мире. В анализе поучаствовали 8,2 тысячи болельщиков из таких стран как Великобритания, США, Бразилия, Нигерия, Япония, Италия, Турция и Южная Корея.

Выборка, конечно, не самая большая, но, скорее всего, репрезентативная. Результаты этого исследования могут удивить.

Первые два места заняли испанские топ-клубы − «Мадрид» (15,68%) и «Барселона» (10,4%). И в этом нет ничего неожиданного, как и в третьем месте «Манчестер Юнайтед» − 9,79%.

Первое, что бросается в глаза − доминирование АПЛ. Сразу шесть клубов из английской лиги в десятке, два из Ла Лиги, по одному − из Бундеслиги («Бавария») и Лиги 1 («ПСЖ»).

При этом парижане обошли «Милан», а «Атлетико» − «Ювентус», а «Брайтон», который только в последние годы стал занимать приличные места, опередил действующего чемпиона Германии «Байер» и Италии «Интер».

А чья позиция в рейтинге удивила вас? Пишите в комментариях.