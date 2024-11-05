🔥 Гакпо назвал лучшего футболиста в истории и на сегодняшний день. Но один ответ вас точно удивит 😳

Хавбек «Ливерпуля» Коди Гакпо ответил на все главные вопросы, которые могут появиться к нему у фанатов.

В интервью изданию GOAL голландец сказал, что считает Лионеля Месси лучшим футболистов в истории, а Винисиуса сильнейшим на данный момент.

А также: Алькантара - лучший игрок, с которым играл Гакпо; Йохан Кройфф - сильнейший голландец в истории; пенальти, от которого зависит жизнь доверил бы Баллотели; Кроос - лучший распасовщик; Роналду - лучший финишер.

Итоговый победитель - Лионель Месси.