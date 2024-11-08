«МЮ» и «Ливерпуль» победят, «Арсенал» прервет серию с «Челси»? Что будет в туре АПЛ и кого брать в фэнтези

Дедлайн – 18:00 мск в субботу.

Главное перед 11-м туром АПЛ для фэнтези : разбираем все игры, чтобы быть готовыми ко всему.

«Брентфорд» – «Борнмут»

«Брентфорд» невзрачно сыграл в прошлом туре против «Фулхэма» – целый матч сидел в обороне, но команда Томаса Франка очень хороша дома: за пять игр 15 голов. «Борнмут» впечатляет, за пару туров обыграли и «Арсенал», и «Манчестер Сити».

Лучшие варианты: тут все просто, Бриан Мбемо и Энтойн Семеньо – лидеры своих команд. Ситуация, когда не стоит ничего выдумывать.

Стоит задуматься: защиту лучше игнорировать, так как у «Брентфорда» ноль сухих матчей в сезоне, а у «Борнмута» – один.

«Кристал Пэлас» – «Фулхэм»

«Фулхэм» здорово выглядел в атаке в прошлом туре против «Бренфторда» и заслуженно победил. Примечательно, что на трех последних выездах к «Пэлас» ни разу не пропустили, серия вполне может продолжиться, меньше «Кристал Пэлас» в лиге забивает только «Саутгемптон».

Лучшие варианты: Энтони Робинсон очень хорош в подключениях к атакам, в прошлом туре голевая и 10 касаний в штрафной. Рауль Хименес два тура без результативных действий, но все еще опасен. Алекс Ивоби много обостряет и часто играет полные матчи.

Стоит задуматься: без Эберечи Эзе игроков «Пэлас» рассматривать не стоит.

«Вест Хэм» – «Эвертон»

В пяти из шести прошлых игр этих соперников был тотал голов меньше 2,5.

Лучшие варианты: мастер созданных шансов Дуайт Макнил из «Эвертона», под его навесы можно рассмотреть и Джеймса Тарковски. Лучшим вариантом для «Вест Хэма» было бы увольнение Хулена Лопетеги, но пока просто отмечаем наиболее стабильного игрока – Джеррода Боуэна .

Стоит задуматься: скорее всего, пригодятся игроки обороны.

«Вулверхэмптон» – «Саутгемптон»

Встреча команд с худшими показателями: «Вулверхэмптон» пропустил больше всех – 27 голов, а «Саутгемптон» забил меньше всех.

Лучшие варианты: универсальный Матеус Кунья и создает моменты для партнеров, и сам забивает. Атакующий защитник Раян Аит-Нури может добавить результативное действие. У Йоргена Ларсена три гола в последних четырех играх. А из «Саутгемптона» сложно кого-либо выделить.

Стоит задуматься: у «Вулверхэмптона» был очень тяжелый календарь, почти все команды из первой десятки, но сейчас должно стать полегче, так что первая победа в сезоне возможна как раз сейчас.

«Брайтон» – «Манчестер Сити»

У «Сити» три поражения подряд во всех турнирах. Разгром от «Спортинга» должен встряхнуть команду Пепа. В трех из пяти последних выездов к «Брайтону» забивали четыре и больше.

Лучшие варианты: у Эрлинга Холанда лишь один гол в последних пяти играх, но моментов хватает, а тут еще выздоровел Кевин де Брюйне , с ним игра в атаке станет явно лучше. Фил Фоден забил на неделе в Лиге чемпионов. У Йошко Гвардиола три гола в пяти играх. У «Брайтона» крутой сезон проводят Дэнни Уэлбек и новичок Жоржиньо Рюттер.

Стоит задуматься: вероятно, будет результативный матч от обеих команд.

«Ливерпуль» – «Астон Вилла»

Подходят на противоположном фоне: «Ливерпуль» разгромил «Байер» 4:0, а «Астон Вилла» неожиданно проиграла «Брюгге» в Лиге чемпионов.

Лучшие варианты: стабильный Мохамед Салах , Луис Диас после хет-трика в Лиге чемпионов, плюс Коди Гакпо – если будет в предварительных составах. Трент Александер -Арнолд , если есть бюджет, и Вирджил ван Дейк чуть дешевле. У «Виллы» Морган Роджерс забивал в трех последних гостевых играх, Олли Уоткинс – основа в атаке.

Стоит задуматься: команда Арне Слота очень уверенно идет по сезону, сейчас на «Энфилде» не должно быть проблем, там «Вилла» выигрывала последний раз еще в 2014-м.

«Манчестер Юнайтед» – «Лестер»

«Юнайтед» дома забил лишь четыре мяча, меньше только «Кристал Пэлас», но это все было при Эрике тен Хаге. «Лестер» же довольно много пропускает в гостях: 11 голов за пяти игр.

Лучшие варианты: Бруну Фернандеш и Алехандро Гарначо – самые активные в атаке, после «Лестера» предстоит сыграть с «Ипсвичем» и «Эвертоном», так что этих ребят можно брать вдолгую. Из защиты – Диогу Далот или Нуссаир Мазрауи . В «Лестере» все еще актуален нестареющий Джейми Варди : три результативных действия в последних трех играх, рядом прогрессирует Факундо Буонанотте .

Стоит задуматься: при всех проблемах «МЮ» должен побеждать.

«Ноттингем Форест» – «Ньюкасл»

Команда Нуну Эшпириту Санту в хорошей форме: три победы подряд, третье место в лиге, все по делу. «Ньюкасл» хорош больше в домашних матчах, а на выезде в сезоне лишь одна победа.

Лучшие варианты: безусловно Крис Вуд , у него один из лучших периодов в карьере, забивает четыре игры подряд. Бюджетные защитники Ола Айна и Никола Миленкович . Вратарь Матц Зельс провел четыре сухих матча в сезоне, больше нет ни у кого. В «Ньюкасле» Александер Исак может сделать гол из ничего, к тому же дальше у команды плохо идущие по сезону «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас».

Стоит задуматься: в последних трех матчах этих соперников был тотал голов больше 2,5, но сейчас больше веры в низовой матч.

«Тоттенхэм» – «Ипсвич»

В трех из пяти домашних игр сезона «Тоттенхэм» забивал четыре мяча. «Ипсвич» – худший по допущенным моментам за последние четыре тура.

Лучшие варианты: Доминик Соланке в прошлом туре сделал первый дубль в сезоне, он же забил в Лиге Европы на неделе. Перспективно смотрятся фланги атаки Сон Хын Мин и Бреннан Джонсон , в отличной форме Деян Кулусевски. Защитник Кристиан Ромеро опасен на стандартах, а Педро Порро – в атаке в целом. Вариантов много, главное – попасть в нужных. Лейф Дэвис из «Ипсвича», исполняющий стандарты, вряд ли нужен именно в этом матче.

Стоит задуматься: «Тоттенхэм» должен спокойно побеждать, но вот сухой матч – далеко не факт.

«Челси» – «Арсенал»

В их последних трех матчах забито 13 мячей – 10 из них у «Арсенала», не проигравшего последние пять раз на «Стэмфорд Бридж».

Лучшие варианты: практически железный Букайо Сака и Коул Палмер , если будет здоров.

Стоит задуматься: «Арсенал» уже не побеждает три тура АПЛ подряд, самое время в дерби прервать эту серию.

Дедлайн 11-го тура – 18:00 мск в субботу, 9 ноября . Начнется сразу четырьмя играми «Брентфорд» – «Борнмут», «Вест Хэм» – «Эвертон», «Вулверхэмптон» – «Саутгемптон», «Кристал Пэлас» – «Фулхэм».

Фото: Gettyimages /Carl Recine / Staff, Matt McNulty / Stringer, Justin Setterfield / Staff, Alex Pantling / Staff, Ryan Pierse / Staff