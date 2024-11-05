❌ Тен Хаг разочаровался в «МЮ» после трансфера Зиркзе. Игрок был не нужен голландцу и приехал в клуб с лишним весом

The Sun утверждает, что Эрик тен Хаг не хотел подписывать Джошуа Зиркзе.

Издание утверждает, что голландец был разочарован трансфером, который обошелся «Манчестер Юнайтед» в £36,5 млн. Кроме того, футболист приехал в расположение команды с лишним весом.

💭 «Он не нападающий. Вы все видели его в матче против «Челси». У него нет телосложения футболиста, он даже убежать не мог».

💭 «Почему об этом вспомнили только сейчас?»

💭 «Если он не хотел подписывать его, кто даже предложил его. Я имею в виду, что ты позволил Тони уехать в Саудовскую Аравию.

💭 «Разочарование тен Хага понятно. Профессионализм игрока под вопросом».

💭 «У него нет класса игрока «МЮ».

💭 «Какого черта они тогда его подписали?»