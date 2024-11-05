❗️Деку начал переговоры со «Спортингом». Да! Это то, о чем вы подумали 😲

Спортивный директор «Барселоны» Деку начал переговоры со «Спортингом» о подписании Виктора Дьокереша. Речь идет о возможности подписания игрока за сумму от 60 до 70 миллионов евро, сообщает A Bola.

Тем временем El Nacional утверждает, что «Барса» готова предложить обмен португальцам, поскольку сумма отступных в 100 миллионов евро является для них неподъемной. Издание уточняет, что каталонцы готовы предложить «Спортингу» Витора Роке.

💭 «Это была бы отличная покупка, но, если вы спросите меня, то я хотел бы Холанда».

💭 «Если Деку сделает это, то я думаю, что он сразу будет в топ-3 директоров «Барсы» в истории».

💭 «Дьокереш перейдет к Флику, где станет лучшим нападаюшем в мире. Посмотрите, что делает под его руководством Левадовски в 35 лет».

💭 «Этот чувак и Нико Уильмс - нужны нам на следующий сезон».