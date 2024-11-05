«Барса» интересуется одним из лучших вингеров мира. У него истекает контракт и он уже намекает на уход в соцсетях

Испанский Sport сообщает, что «Барселона» рассматривает подписание вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в качестве свободного агента следующим летом.

Истекающий контракт египтянина – одна из главных тем в «Ливерпуле» в этом сезоне, но к ноябрю продвижений по продлению нет. После матча с «Брайтоном», в котором Салах забил победный мяч (2:1), Мо написал в соцсетях:

«Верх таблицы – вот где место этого клуба. И никак не меньше. Все команды выигрывают матчи, но в итоге есть только один чемпион. Это то, чего мы хотим. Спасибо за поддержку прошлой ночью. Что бы ни случилось, я никогда не забуду, каково это – забивать на «Энфилде» .

Последнее предложение взбудоражило фанатов в комментариях. Через пару дней после него появились инсайды об интересе других клубов. В их числе также команды из Саудовской Аравии.

Трансферная политика «Барсы» прослеживается еще четче: клуб намерен усилить фланги атаки. Прошлым летом во всю пытались подписать Нико Уильямса, сейчас переключились на Салаха.