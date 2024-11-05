Мамино слово - закон❗Игроку «Тоттенхэма» запрещено праздновать голы определенным образом - есть серьезная причина

Мама запретила Джеймсу Мэддисону снимать футболку, когда он забивает за «Тоттенхэм».

27-летний полузащитник «Шпор» огорчил маму, получив желтую карточку за то, что снял футболку во время победы со счетом 3:1 над «Брентфордом» в прошлом месяце.

Забив великолепный штрафной в воскресенье в матче с «Астон Виллой», завершившемся победой «Тоттенхэма» со счетом 4:1, Мэддисон удержался от того, чтобы снова раздеться.

Дело в том, что мама футболиста — ярая поклонница фэнтези-футбола, а игроки стартового состава теряют очки, если получают предупреждение от судьи.

«Не знаю, почему я тогда снял футболку. Мама написала мне об этом. Она сказала: «В следующий раз не снимай, потому что ты в моей команде Fantasy, и я получила минус очко за желтую карточку». Извини, мам!», - рассказал Джеймс.

27-летний игрок считает, что еще не показал болельщикам «Шпор», на что он способен, с тех пор, как летом 2023 года он переехал в Северный Лондон из «Лестера».