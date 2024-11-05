Коллекция KidSuper х Роналдиньо удивит миры моды и футбола в самое ближайшее время👏

Коллекция KidSuper х Роналдиньо уже на подходе, релиз – 8 ноября.

Еще в январе основатель KidSuper американский художник и музыкант Колм Диллейн объединился с Роналдиньо ради особого сотрудничества.

20 января прошел показ новой коллекции американского бренда KidSuper AW24, где сам Роналдиньо шел по подиуму в шубе и футболке с напечатанным на ней собственным лицом. А теперь дуэт собирается зажечь мир футбольной моды капсулой, не похожей ни на одну другую.

Новая коллекция — это ода футбольной легенде.

Основа футболки — отредактированная фотография молодого Роналдиньо, значок KidSuper FC тонко имитирует детский клуб Роналдиньо - «Гремио». В коллекцию также войдут спортивный костюм, шорты, джерси и лонгслив.