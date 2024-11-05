В свои 17 лет вингер «Барселоны» Ламин Ямаль делает что-то невероятное. Вот такой ассист внешней стороной стопы отдал на Дани Ольмо в матче с «Эспаньолом» (3:1).

После матча испанец сделал совершил из популярных поступков современных футболистов: обратился к EA (разработчик видеоигр) и игриво спросил, когда компания добавит этот финт к его модельке: «Тривела+ Когда?»

Вскоре Ямаль удалил пост – все из-за контракта «Барсы» с конкурентом EA, Konami.