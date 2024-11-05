Что роднит Аморима и Черчесова помимо профессии? Мы нашли ответ - все дело в иностранном языке😉

Казалось бы, что общего у Рубена Аморима и Станислава Черчесова кроме профессиональной деятельности? Выяснилось, что двух тренеров объединяют еще и проблемы с иностранными языками.

На прошедшей пресс-конференции перед матчем между «Спортингом» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов один из журналистов настойчиво пытался уговорить Аморима дать хотя бы один комментарий на английском. Ведь уже очень скоро португалец возглавит «МЮ», и британским болельщикам было бы очень интересно послушать тренера. Однако Аморим отказался, объяснив свою позицию тем, что пока он работает в «Спортинге», то будет общаться на португальском.

У главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова тоже не все гладко с иностранными журналистами. Станислав Саламович заплатит штраф в размере почти 150 тыс. руб. за шуточный ответ корреспонденту, задавшему ему вопрос на казахском языке.

После поражения от Словении в Лиге наций (0:1) тренер пошутил в ответ журналисту в футболке «Пари Сен-Жермен», задавшему вопрос на казахском, не на французском ли языке тот говорит.

Это уже не первая проблема Черчесова из- казахского языка. В июне на заданный на казахском вопрос он предложил ответить по-осетински.