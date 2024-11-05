Наводнение достигло Барселоны. Жена Левандовского показала, насколько затопило их собственный дом😳🌧

Жена Роберта Левандовски Анна Левандовска опубликовала в Инстаграм кадры наводнения в роскошном доме пары в Барселоне.

Анна и Роберт живут в Кастельдефельсе, примерно в 15 милях к западу от Барселоны вдоль побережья. Они арендуют трехэтажный дом стоимостью около 3,3 млн фунтов у защитника «Бетиса» Марка Бартры.

На видео Анны видно, что гараж роскошного дома затоплен, как и ближайшие территории.

Подтверждено, что более 200 человек погибли после наводнений, опустошивших Валенсию на прошлой неделе. Есть опасения, что окончательное число погибших будет намного больше, поскольку многие люди до сих пор числятся пропавшими без вести.

В понедельник испанская метеорологическая служба объявила красный уровень опасности для некоторых районов Каталонии из-за проливных дождей. Главный аэропорт Барселоны отменил или задержал более 80 рейсов, а железнодорожное сообщение было приостановлено.