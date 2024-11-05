В Перу молния убила футболиста. И травмировала еще семерых – они не успели уйти с поля

Гроза на 3 км над уровнем моря.

Любительский матч в Перу кончился трагедией: играли «Хувентуд Беллависта» и «Фамилиа Чокка».

«Хувентуд» вел 2:0, прошло 22 минуты, из-за сильной грозы игру остановили. Уходя, игроки попали под разряд молнии. Произошло это в воскресенье примерно в четыре часа дня по местному времени.

После удара молнии на поле упали минимум восемь человек

Сначала молния ударила по территории стадиона, который находится примерно на 3248 метрах над уровнем моря. Арбитр остановил игру.

Когда футболисты уходили с поля, снова полыхнула молния. Матч транслировали, момент виден на записи. После удара на поле рухнули минимум восемь человек в кадре.

Погиб 39-летний Хосе де ла Крус Меса. The Sun пишет, что смерть наступила мгновенно. По данным Associated Press, мужчина получил самый мощный удар из-за металлического браслета, который носил на руке. Руководитель гражданской обороны муниципалитета Чилька Сезар Рамос сказал, что браслет сработал как магнит.

40-летний голкипер Хуан Чокка Льякта тоже получил прямой удар, его отвезли в больницу на такси: серьезные ожоги тела. Еще два парня 14 и 16 лет, а также игрок Кристиан Сесар Питуй Кауана в стабильном состоянии.

За год минимум три случая молний на поле. Есть и чудом выживший

За последний год известны как минимум два смертельных случая из-за грозы во время футбола. В феврале погиб футболист в товарищеском матче в Индонезии, а в декабре 2023-го из-за травм после молнии умер игрок в Бразилии.

В Перу в том же регионе во время полуфинального матча Кубка молния чуть не погубила троих футболистов. Шел сильный дождь, но игру прервала гроза, а больше всех досталось 21-летнему Жоао Контрерасу, причем один из аккаунтов в твиттере даже написал о смерти фуболиста.

Но Контрерас выжил. Его срочно доставили в больницу, поначалу он не чувствовал ног, но вскоре восстановился и даже не получил никаких травм. Более того, он уже был рядом с командой, когда игру возобновили через несколько дней. Его случай спасения – один на миллион, это Контрерас услышал от врача, потому что обычно при таких попаданиях люди не выживали.

Из-за грозы останавливали матч даже на недавнем Евро

Теперь это распространенная практика – как только есть какой-либо риск удара молнии, матч останавливают, а игроки уходят с поля.

В матче 1/8 финала Евро-2024 Германия – Дания было погодное комбо: сильный дождь, гроза и град. Главный судья Майкл Оливер увел команды с поля.

Футболисты побыли некоторое время у скамеек, отправились в раздевалки. Через 25 минут после остановки игру возобновили, Германия спокойно и уже в безопасности выиграла 2:0.

⚡️ Германию – Данию на 25 минут прервали из-за молний, ливня и града. Как это было