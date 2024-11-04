❤️‍🔥 Неймар купил в Майами участок за $26 млн! Вы понимаете, что это значит?

The Wall Street Journal пишет, что Неймар приобрел участок земли на набережной в Майами за $26 млн. По мнению издания, футболист планирует перебраться из «Аль-Хилаля» в «Интер Майами».

Конечно, не стоит исключать, что это лишь бизнес-план бразильца. Diario AS сегодня сообщили, что Неймар ведет переговоры с «Сантосом» о возвращении в клуб будущим летом.

Тем не менее, покупка дорогостоящей недвижимости - практически факт, учитывая авторитет источника.

Уже представили? А вот фанаты да. 💭 «Все кончено для любого клуба в этой лиге. Только бы он перешел».

💭 «Да, пожалуйста. Неймар будет выглядеть в этой лиге, как в уличном футболе».

💭 «У нас будет MSN».

💭 «Они будут выигрывать матчи со счетом 10:9, глядя на защиту «Майами».