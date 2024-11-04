«Астон Вилла» сыграла в форме в стиле группы Black Sabbath: Оззи Осборн - фанат команды

Оззи Осборн — фанат «Астон Виллы». Перед началом сезона Оззи вместе с бас-гитаристом Black Sabbath Гизером Батлером представили новый комплект формы любимой команды.

В честь Хэллоуина «Вилла» выпустила коллаборацию с культовой рок-группой. Коллекция включает футболку с эмблемой Black Sabbath и эксклюзивные бутсы от adidas Predator.

На прошлой неделе «Вилла» дебютировала в новой форме против «Кристал Пэлас» в Кубке лиги.

Дизайн бутс - от художника Джордана Доусона, которого вдохновили культовые альбомы и концерты Black Sabbath.