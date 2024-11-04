Лучшие футболисты 2024 года: по голам, ассистам и суммарным голевым действиям. Эти ребята ну очень стабильны

2024 год завершен на 80%. Подводить итоги рано, но статистики уже более чем достаточно, чтобы объективно на нее взглянуть. Представляем топ-5 лучших футболистов по забитым мячам, голевым передачам и суммарным голевым действиям.

Открытие года – 26-летний форвард «Спортинга» Виктор Дьокереш. Мощную форму вернул Роберт Левандовски – снова забивает почти в каждом матче.

Топ по ассистам сложился из игроков разных ампула. Кевин де Брюйне – полузащитник. Алекс Гримальдо – фланговый защитник. Виктор Дьокереш – форвард. Винисиус и Рафинья – вингеры.

А эти ребята – лучший по голам и передач суммарно. Все из них делают больше голевого действия за игру – невероятная стабильность.