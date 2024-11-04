Похоже, в «Реале» нашли виноватого. Анчелотти и команда считают, что одна из главных причин неудач – в конкретном игроке

После летнего перехода форварда Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» многие досрочно записывали команду Карло Анчелотти в чемпионы. Но она буксует: три ничьи и поражение (0:4 «Барселоне») в 12 турах Ла Лиги.

Испанское Relevo сообщает, что Анчелотти недоволен низкой трудоспособностью Мбаппе. Итальянец считает, что нежелание француза защищаться и правильно отходить назад является одной из главных причин неудач «Реала».

Некоторые его одноклубники даже считают, что Мбаппе дезорганизует весь их подход к возврату мяча по ходу матчей.

Руководство клуба по-прежнему верит в него, но считает, что ему нужно быть самокритичным и понимать важность оборонительных действий так же, как и атакующих.

Дебют Мбаппе в класико был разочаровывающим: восемь раз попадал в офсайд и за полный матч пробежал всего восемь километров.