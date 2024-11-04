«Барселона» невероятно начала сезон-2024/25.

В воскресенье команда Ханси Флика обыграла «Эспаньол» 3:1, достигнув отметки в 40 забитых мячей в 12 турах. Каталонцы не были настолько результативны более 70 лет. После 12 туров «Барселона» забивала 40+ только в сезоне-1950/51 (42 мяча).

Так выглядит карта голевых моментов «Барсы». Кружки – позиции на поле, откуда наносились удары. Закрашенными отмечены моменты, завершившиеся голом. Бросается в глаза плотность кружков в районе вратарской – это говорит о высоком качестве создаваемых шансов.

Отрыв от идущего вторым мадридского «Реала» уже девять очков (с учетом дополнительной игры).