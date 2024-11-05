Герои 10-го тура АПЛ: защита главного сюрприза сезона, первый (и последний?) гол из «Челси»

Проснулся и форвард «Тоттенхэма».

Это самые эффективные игроки 10-го тура в фэнтези АПЛ на Спортсе

Сборная составлена так:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый)

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса’‘

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Ола Айна, защитник, «Ноттингем Форест» (9,22%) – 12 очков

У нигерийца первое результативное действие в сезоне. «Форест» впечатляет: третье место абсолютно по делу, четыре сухих матча, меньше пропустил и допустил моментов только «Ливерпуль». В следующих турах «Ньюкасл», «Арсенал» и «Ипсвич» – вполне можно поймать пару сухих матчей от Айны.

Доминик Соланке, нападающий, «Тоттенхэм» (10,71%) – 11 очков

Два тура подряд молчал, а тут сразу дубль. Лучший в туре по ожидаемым голам (xG – 1,52). Пять ударов и все из штрафной. В следующем туре домашний матч против новичка лиги «Ипсвича», а вот потом «Манчестер Сити». На «Ипсвич» стоит подумать и о капитанстве.

Алекс Морено, защитник, «Ноттингем Форест» (0,23%) – 9 очков

Еще один защитник «Фореста» в сборной тура. Испанец отдал первую голевую в сезоне. Атакующий потенциал у Морено хороший, но стоит он на 0,5 дороже всех других защитников «Ноттингема» – переплачивать пока скорее не стоит.

Мойсес Кайседо, полузащитник, «Челси» (1,51%) – 8 очков

Эквадорец забил первый мяч в сезоне – не исключено, что и последний. У Кайседо за десять матчей всего шесть ударов: далеко не те цифры, чтобы рассматривать его в команду.

Аарон Рэмсдейл, вратарь, «Саутгемптон» (0,52%) – 7 очков

«Саутгемптон» обыграл «Эвертон» 1:0 – это их первая победа в сезоне и первый сухой матч. У Аарона пять сэйвов. Но брать Рэмсдейла точно не стоит, так как больше моментов, чем «Саутгемптон», допускает только «Ипсвич». К тому же дальше тяжелый календарь: «Вулверхэмптон», «Ливерпуль», «Брайтон», «Челси».

Дедлайн 11-го тура – 18:00 мск в субботу, 9 ноября . Начнется сразу четырьмя играми «Брентфорд» – «Борнмут», «Вест Хэм» – «Эвертон», «Вулверхэмптон» – «Саутгемптон», «Кристал Пэлас» – «Фулхэм».