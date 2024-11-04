«Барса» хочет Дьокереша уже зимой. Клуб выбрал игрока для обмена с доплатой

Как сообщает Sport, спортивный директор «Барселоны» Деку считает нападающего «Спортинга» Виктор Дьокереша приоритетным трансфером в ближайшее время.

Каталонцы заинтересованы в подписании шведского нападающего в следующее трансферное окно, сейчас идет планирование финансовой стороны сделки. Скорее всего, это будет обмен с доплатой.

В «Барсе» считают, что игроком, который снизит сумму перехода, станет Витор Роке. Он оценивается в 30 млн евро, в таком случае Дьокереша удастся подписать примерно за 60 миллионов.

Но для этого «Барсе» придется расторгнуть договор аренды Роке в «Бетисе», что не лучшим образом скажется на репутации.

Шведский нападающий забил 20 мячей в 16 матчах этого сезона.