Родри хочет вернуться в Ла Лигу. Как он усилит топ-клубы?

В одном из свежих интервью полузащитник «Ман Сити» Родри рассказал о возможном возвращении в Ла Лигу:

«Ла Лига выросла за последние годы. Я влюбился в английский футбол, как только переехал в Англию. Я очень счастлив в Манчестере, и у меня есть контракт с Сити. Но я люблю и испанский футбол. Я представляю Испанию в ее национальной сборной, которая оставила след в эпохе, и я надеюсь, что однажды я смогу вернуться, потому что это мой дом».

Посмотрим, как на бумаге Родри впишется в составы главных клубов Испании.

В «Реале» на скамейке, вероятнее всего, окажутся Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени.

В «Барселоне» Родри вытеснит Френки де Йонга.

В «Атлетико» отдых чаще будет получать Коке.