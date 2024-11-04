«Винисиус играет в теннис?» Гигантский плакат в Лондоне с двумя вопросами о «Золотом мяче»

Жаркие споры о результатах «Золотого мяча» 2024 года не утихают.

Даже спустя неделю часть общественности продолжает поддерживать звезду мадридского «Реала» Винисиуса, настаивая, что именно он действительно достоин награды.

Недавно в Лондоне появился гигантский рекламный щит с вопросом «Играет ли Вини-младший в теннис?» и провокационным заголовком «Как долго еще предрассудки будут преобладать над мастерством?».

Это смелое заявление бразильского журнала PLACAR показывает, насколько несправедливым на родине Вини считают результаты голосования.