Ямаль или Месси? Сравниваем их первые 50 матчей в Ла Лиге

«Барселоны» обыграла «Эспаньолом» (3:1), победа стала для Ламина Ямаля 50-м матчем в Ла Лиге. За это время юноша отметился 10 голами и 14 результативными передачами.

Впечатляет, особенно если учесть, что Ламину всего 17 лет. Но давайте сравним его с Лео Месси.

В первых 50 матчах в Ла Лиге аргентинец забил 21 мяч и отдал 4 голевые. Голевых действий на одно больше, чем у Ямаля.

Однако стоит отметить, что большинство из них (16 из 25) были сделаны, когда Лео уже было 19 лет.