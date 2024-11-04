Ямаль или Месси? Сравниваем их первые 50 матчей в Ла Лиге
«Барселоны» обыграла «Эспаньолом» (3:1), победа стала для Ламина Ямаля 50-м матчем в Ла Лиге. За это время юноша отметился 10 голами и 14 результативными передачами.
Впечатляет, особенно если учесть, что Ламину всего 17 лет. Но давайте сравним его с Лео Месси.
В первых 50 матчах в Ла Лиге аргентинец забил 21 мяч и отдал 4 голевые. Голевых действий на одно больше, чем у Ямаля.
Однако стоит отметить, что большинство из них (16 из 25) были сделаны, когда Лео уже было 19 лет.
Месси - 9;
Ямаль - 24.
Сравнивать можно думаю.
Да, у Ямаля не такая конкуренция, но так результат дает как полноценный игрок стартового состава Барселоны.