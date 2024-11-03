«Фенербахче» вырвал победу на 90+12 минуте, а Моуринью попытался отметить в футбольном стиле. Вот что из этого вышло 🙈

В 11-м туре турецкой Суперлиги «Фенербахче» Жозе Моуринью выдал мощный камбэк, победив со счетом 3:2 «Трабзонспор».

«Фенер» первым открыл счет в матче уже на 42-й минуте, но на 59-й соперник сравнял счет, а на 67-й вышел вперед. Оба мяча залетели в ворота с пенальти. На 75-й минуте Джеко установил 2:2. Из-за большого количества замен во втором тайме и остановок судья щедро добавил целых 12 минут.

Этого хватило, чтобы «Фенербахче» силами Софьяна Амрабата забил победный третий мяч. Радости команды не было предела, особенно отметился Жозе Моуринью.

Португалец рванул на поле, попытался проехаться на коленях, но что-то пошло не так. Особенный не только не повторил известное футбольное празднование, но изобрел свое − покатился кубарем и за него действительно стало страшно.

Может стоит себя поберечь, Жозе? Ведь на днях португальца на тренировке травмировал собственный игрок .