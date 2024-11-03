Ферран Торрес не был на «Монжуике» и не видел победу «Барселоны». Флик объяснил причину отсутствия игрока

Вингер «Барселоны» Ферран Торрес восстанавливается после травмы мышцы двуглавой мышцы правой бедренной кости. Сроки его возвращения на поле неизвестны.

Обычно травмированные игроки все равно появляются на матчах, чтобы поддержать команду. Но сегодня Феррана Торреса на «Монжуик», где его команда в каталонском дерби обыграла «Эспаньол» (3:1), не было. На это у него есть очень уважительная причина, о которой на пресс-конференции рассказал тренер «Барсы» Ханси Флик.

«Я полностью понимаю, почему Ферран Торрес не пришел сегодня на стадион. Есть гораздо более важные вещи, чем футбол. Это нормально».

Немец имел в виду то несчастье, которое произошло в Валенсии. На юго-восточную часть Испании обрушились небывалые объемы осадков, вызвавшие наводнение и большие разрушения. Только в одной провинции Валенсия погибло более 200 человек, немало местных жителей считаются пропавшими без вести.

Ферран Торрес родился в муниципалитете Фойос, расположенный на берегу Средиземного моря всего в 12 км от Валенсии. Эта трагедия лично затронула испанца и похоже, что он отправился домой, чтобы помочь своим родным, близким и другим жителям.

Перед игрой Торрес опубликовал пост, в котором раскритиковал руководство страны за то, что произошло в его родной области. Местные власти обвиняют в том, что они поздно предупредили о возможной катастрофе и медленно отреагировали на то, что уже произошло.

«Нам нужны перемены в этой стране! Сегодня у меня нет сил пойти на стадион и посмотреть, как играют мои одноклубники. Я разочарован и возмущен нашим правительством. Нужно, чтобы активизировалась вся страна. Это [стихийное бедствие] может произойти где угодно. Мы чувствуем тепло и поддержку людей со всего мира. Государство потерпело неудачу. Люди спасают людей. Visca Valencia y Viva España».