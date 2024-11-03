Де Рон − известный приколист. Его «Аталанта» разгромила «Наполи», а после матча хавбек потроллил соперника

Очередной тур Серии А подарил довольно сенсационный результат. Лидер чемпионата «Наполи» Антонио Конте дома разгромно проиграл «Аталанте» − 0:3. Голы забивали Ретеги и Лукман (дубль).

Известный весельчак, приколист и иногда тот еще тролль хавбек «Аталанты» Мартен де Рон, не пропустивший в этом сезоне ни одного матча (все − в старте), после игры вышел в эфир. Нидерландец ворвался в инстаграм с постом, который явно понравится нейтральному зрителю и фанату клуба из Бергамо, но не особо − болельщикам «Наполи».

На картинке он показал запрос в гугле «чем известен Неаполь». На первом месте − система подземных неаполитанских кварталов, на втором − замок Кастель-дель-Ово, а на третьем − разгром от «Аталанты» 3:0.

Если посмотреть внимательно, то можно еще заметить пасхалку. Пятым пунктом Де Рон написал следующее: «Мартен де Рон, который после поста понижен до персоны нон-грата».

«Какой же прекрасный город Неаполь. Для тех людей, кто хочет его посетить, вот вам несколько советов. Наслаждайтесь воскресеньем!» − такой подписью добил свою картинку хавбек «Аталанты».

Зачет?