Младший сын Симеоне забил за «Атлетико»! Его считают самым талантливым в семье

Отец счастлив.

21-летний Джулиано Симеоне, младший сын Диего, забил первый мяч за «Атлетико». Чоло, ты гордишься?

Джулиано уложил победный. А отец сиял на бровке

«Атлетико» играл с «Лас-Пальмасом», одним из главных аутсайдеров Ла Лиги. Было непросто, пока на 38-й минуте не разыгрался Джулиано. Симеоне-младший пролетел по правому флангу и открылся под длинный пас Науэля Молины. Обработал мяч головой и дошел до чужой штрафной. Яспер Силлесен тоже не помешал, это гол.

Джулиано праздновал очень эмоционально. Сразу поцеловал эмблему «Атлетико».

Диего, конечно, засиял от счастья на бровке. Радовался и как тренер, и как папа.

Джулиано отметил мяч важным посланием, поддержав жителей Валенсии. Диего даже не хотел выходить на поле: «В матчах нет никакого смысла. Происходит полный кошмар, не время для футбола».

Ла Лига считает иначе – пришлось играть. И вот первый мяч Джулиано за «Атлетико», понадобилось 11 матчей. Дебютировал еще в апреле 2022-го, тренер давал минуту против «Гранады». Сейчас младший Симеоне играет чаще и даже два раза вышел в основе.

Без параллелей с отцом, конечно, никак:

● 5 ноября 1994-го: Диего Симеоне забивает первый мяч за «Атлетико» в Ла Лиге, дерби с «Реалом».

● 3 ноября 2024-го: Джулиано Симеоне забивает первый гол за «Атлетико», матч с «Лас-Пальмасом».

Прошло 30 лет и два дня.

Джулиано – фанат Роналду. Пережил тяжелейшую травму

У Диего Симеоне три сына, все – футболисты. Старшему, Джованни, 29 лет, он чемпион Италии и играет за «Наполи». Средний сын, Джанлука, начинал в академии «Ривер Плейт», но так и не добрался до серьезного уровня. Летом перешел в «Райо Махадаонда», сейчас в четвертой испанской лиге.

Джулиано тоже делал первые шаги в академии «Ривера», а осенью 2020-го переехал в Мадрид к отцу и провел два года в системе «Атлетико». Джулиано тренировался в детской команде, часто попадая и на разминку основы. В сентябре 2020-го подписал профессиональный контракт.

Возможно, вы видели паренька и раньше: осенью 2014-го мелькало видео, где Джулиано исполняет штрафной, подражая кумиру – Криштиану Роналду. Он фанатеет от португальца с самого детства.

Джулиано считают самым талантливым из сыновей Симеоне. Его отправили в аренду в «Сарагосу» из Сегунды, где он провел отличный сезон и забил девять голов. Назревало повышение, но Диего не оставил его в «Атлетико». Джулиано оказался в «Алавесе», снова аренда. Чоло предвкушал встречу с сыном: «Был откровенен с ним. Условия одно: если забьет, а мы проиграем... следующие 20 дней он не возвращается домой».

К сожалению, встречи с сыном пришлось ждать почти полгода.

Перед стартом сезона «Алавес» играл товарищеский матч с «Бургосом», и на 86-й минуте защитник Хоакин Матос зачем-то жестко влетел в Джулиано. Лодыжка Симеоне вывернулась. Сын пропустил четыре месяца, первый матч за «Алавес» провел только в январе.

В апреле Джулиано все-таки сыграл с «Атлетико», победил 2:0, хоть и не забил. «Не знаю, пустят ли меня домой. Но сейчас я счастлив», – смеялся младший. Летом Джулиано вернулся в расположение «Атлетико» и понравился папе на предсезонке.

Еще Джулиано помог клубу как тайный агент: во время Олимпиады он просто достал Хулиана Альвареса. Инсайдеры говорят, что парень регулярно общался с Хулианом о возможном переходе даже во время матчей. Тот сдался: «Я перехожу, но заткнись и скажи отцу, чтобы он перестал мне звонить. Не надо звонить мне каждый день».

Теперь они вместе.

Фото: IMAGO/Manu Reino/DeFodi Images, Panoramic, Manu Reino/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages /Gonzalo Arroyo Moreno