📹Младший сын Симеоне забил победный гол за клуб отца. Всего у Диего трое детей − все футболисты

Младший сын главного тренера «Атлетико» Джулиано Симеоне в матче очередного тура Ла Лиги против «Лас-Пальмас» забил первый гол за клуб отца. Он был первым в матче и стал победным − «матрасники» победили 2:0.

Вот как это было. Науэль Молина заметил рывок младшего Симеоне по флангу, а левый защитник «Лас-Пальмас» прозевал момент и не выдержал линию офсайда. Джулиано набрал скорость, подыграл головой и обыграл вратаря.

Забитый мяч сын Симеоне отпраздновал красиво: взял в руках майку «Атлетико» с поддержкой в адрес жителей Валенсии, которые пострадали от ужасного наводнения.

Испанское подразделение Opta сразу же поделилось интересной статистикой. Джулиано Симеоне забил первый гол за «Атлетико» в своем восьмом матче Ла Лиги, спустя 20 лет (без двух дней) после того, как его отец Диего Симеоне забил первый гол за «рохибланкос» в своем девятом матче (против «Мадрида»). Наследие.

Джулиано не первый раз выходит в старте «Атлетико». Прошлый сезон он провел в «Алавесе» (14 матчей и 1 гол), а в этом вернулся в команду отца. В конце сентября младший Симеоне впервые появился на поле с первых минут − в игре против «Сельты» (1:0).

Всего у Диего Симеоне трое сыновей и все футболисты. Старший Джованни (29 лет) играет за «Наполи» и находится в ротации команды Конте, а средний Джанлука (26 лет) бегает за клуб четвертого испанского дивизиона «Райо Махадаонда» − 3 гола в 8 матчах. Причем все они играют на позиции форварда.