Ван Нистелрой пообещал помочь Амориму и готов снова быть ассистентом. Теперь фанаты его боготворят 🙏

Экс-нападающий мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой заявил, что готов вернуться к должности помощника главного тренера «красных дьяволов».

«Останусь ли я здесь с Аморимом? Я тут, чтобы помочь.

«Манчестер Юнайтед» - единственный клуб, в котором я готов работать помощником . Могу сказать, что мне очень понравилась эта роль. Я очень горд, что могу представлять клуб в этой должности.

Я не пытаюсь создать себе хорошую репутацию, чтобы потом возглавить клуб. Не думаю об этом, только о матче с «Челси» в воскресенье», - заявил голландец.

Фанаты в восторге.

💭 «Руд будет отличным заместителем Аморима в «Юнайтед».

💭 «Я просто хочу, что он остался даже после прихода Аморима».

💭 «Да, но вряд ли Руд будет близок к Амориму, который привезет свой штаб».

💭 «Его преданность очень вдохновляет».