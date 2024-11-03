Ван Нистелрой пообещал помочь Амориму и готов снова быть ассистентом. Теперь фанаты его боготворят 🙏
Экс-нападающий мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой заявил, что готов вернуться к должности помощника главного тренера «красных дьяволов».
«Останусь ли я здесь с Аморимом? Я тут, чтобы помочь.
«Манчестер Юнайтед» - единственный клуб, в котором я готов работать помощником. Могу сказать, что мне очень понравилась эта роль. Я очень горд, что могу представлять клуб в этой должности.
Я не пытаюсь создать себе хорошую репутацию, чтобы потом возглавить клуб. Не думаю об этом, только о матче с «Челси» в воскресенье», - заявил голландец.
Фанаты в восторге.
💭 «Руд будет отличным заместителем Аморима в «Юнайтед».
💭 «Я просто хочу, что он остался даже после прихода Аморима».
💭 «Да, но вряд ли Руд будет близок к Амориму, который привезет свой штаб».
💭 «Его преданность очень вдохновляет».