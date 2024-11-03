Два игрока «Тоттенхэма» поставили точку в карьере Скоулза. Пол рассказал, как это было

Легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз провел на «Олд Траффорд» очень яркую карьеру. Англичанин выиграл много различных трофеев, а многие эксперты и экс-игроки только со временем окончательно признали его величие.

У каждого футболиста настает тот момент, когда он понимает, что его время прошло. Так произошло и у Скоулза, о чем он рассказал TNT Sports. Пол признался, что физически он закончился в сезоне-2012/13.

«Лучше бы я остановился тогда [в 2011 году], − сказал он. − Этого было достаточно, потому что мы начали следующий сезон, и тренер дал мне еще один год, но когда я говорю, что в первый раз я уже закончился, то во второй − тем более».

В типично честной манере Скоулз назвал тот самый матч, когда он понял, что уже не подходит для игры за «Юнайтед».

В сентябре 2012 года Пол Скоулз вышел в старте вместе с Майклом Кэрриком в матче против «Тоттенхэма» (2:3). Тогда хавбек с трудом справлялся с коллегой из «шпор» Мусой Дембеле, который все-таки умудрился проскочить через защиту «Юнайтед» и помог Гарету Бейлу забить гол.

Именно связка Дембеле − Бэйл дала понять Скоулзу, что его время в футболе пришло к концу.

«Помню, мы играли дома против «Тоттенхэма», это был всего лишь третий или четвертый матч в сезоне, и, по-моему, нас обыграли дома со счетом 3:2. Я неплохо действовал при владении, но помню, как мимо меня пронесся Дембеле, Гарет Бэйл... Я знал, что они так делали и с другими, но я просто смотрел на это и думал: «Я больше так не могу».

«В том сезоне я снова хотел уйти на пенсию, но подумал, что это будет выглядеть немного глупо и неловко».

Мусу Дембеле часто называют одним из самых недооцененных игроков в истории АПЛ. До 2019 года бельгиец играл за «Тоттенхэм», а затем ушел в китайский «Гуанчжоу». Гарет Бэйл в перешел в «Мадрид» в год окончательного ухода Скоулза из футбола.