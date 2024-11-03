🕊️ Свадьба мечты в «театре мечты». А вы знали, что можно пожениться прямо на «Олд Траффорд»?
В пятницу на «Олд Траффорд» прошло действительно важное событие - свадьба.
Причем героями торжества стали не игроки, руководители или хотя бы сотрудники клуба, а обычная пара.
Соцсети в восторге.
💭 «Помню, как «Барса» тоже практиковала подобное, но их все считали нищими».
💭 «Теперь мне нужен мужчина».
💭 «Это совсем другой уровень».
💭 «Вот это свадьба точно для мужчины!»
💭 «Челси» скоро все испортит».
💭 «Нужно, чтобы это происходило при полных трибунах».