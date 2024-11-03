🕊️ Свадьба мечты в «театре мечты». А вы знали, что можно пожениться прямо на «Олд Траффорд»?

В пятницу на «Олд Траффорд» прошло действительно важное событие - свадьба.

Причем героями торжества стали не игроки, руководители или хотя бы сотрудники клуба, а обычная пара.

Соцсети в восторге.

💭 «Помню, как «Барса» тоже практиковала подобное, но их все считали нищими».

💭 «Теперь мне нужен мужчина».

💭 «Это совсем другой уровень».

💭 «Вот это свадьба точно для мужчины!»

💭 «Челси» скоро все испортит».

💭 «Нужно, чтобы это происходило при полных трибунах».