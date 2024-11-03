15 из 20 самых залайканных постов в Инстаграм – про футбол. Вот все
Футбол – самый популярный вид спорта в мире. За ним следят и обсуждают в каждой стране, именно поэтому 15 из 20 самых залайканных постов в Инстаграме про футбол.
20. Переход Килиана Мбаппе в «Реал Мадрид».
19. Селфи Селены Гомес. Певица показала себя без макияжа.
18. Лионель Месси вспоминает Пеле в день его смерти.
17. Зендея поздравляет своего парня Тома Холланда с днем рождения.
16. Роналду празднует гол в товарищеском матче с «ПСЖ».
15. Роналду переходит в «Аль-Наср».
14. Месси празднует победу на чемпионате мира-2022.
13. Роналду чтит память Пеле.
12. Роналду и его девушка объявили о рождении близнецов
Один из близнецов умер во время родов. Пост полон комментариев с выражением любви и поддержки.
11. Месси и Роналду сыграли в шахматы.
Как выяснилось позже, Luis Vuittonфутболистам организовал футолистам фотосессию в разных городах, а это фото – продукт склейки.
10. Последний пост XXXTentacion перед его смертью в июне 2018 года. Это единственная фотография в его профиле.
9. Криштиану Роналду недоволен вылетом с ЧМ-2022.
8. Огненный закат.
7. Совместный пост «Аль-Насра» и Роналду о переходе португальца.
6. Еще одно фото Месси с празднования триумфа на ЧМ-2022.
5. И еще. В автобусе.
4. Снова виртуальная партия Месси и Роналду. Только пост Криштиану собрал больше лайков.
3. Месси очень долго ждал победу на ЧМ. Фотографировался с кубком даже в постели.
2. Яйцо. Вы помните его, если вам больше 20 лет. Долгое время оно удерживало рекорд по лайкам.
1. А потом Месси выиграл ЧМ. 75 миллионов лайков.
75 миллионов лайков!
Тут перебить ничем не возможно, если только роналду сделает каминг - аут и скажет что женится на Бараке Обаме и у них будет совместный суррогатный ребенок.
Только таким трешем можно конкурировать с победой Месси на турнире миллиардов.