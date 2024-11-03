15 из 20 самых залайканных постов в Инстаграм – про футбол. Вот все

Футбол – самый популярный вид спорта в мире. За ним следят и обсуждают в каждой стране, именно поэтому 15 из 20 самых залайканных постов в Инстаграме про футбол.

20. Переход Килиана Мбаппе в «Реал Мадрид».

19. Селфи Селены Гомес. Певица показала себя без макияжа.

18. Лионель Месси вспоминает Пеле в день его смерти.

17. Зендея поздравляет своего парня Тома Холланда с днем ​​рождения.

16. Роналду празднует гол в товарищеском матче с «ПСЖ».

15. Роналду переходит в «Аль-Наср».

14. Месси празднует победу на чемпионате мира-2022.

13. Роналду чтит память Пеле.

12. Роналду и его девушка объявили о рождении близнецов

Один из близнецов умер во время родов. Пост полон комментариев с выражением любви и поддержки.

11. Месси и Роналду сыграли в шахматы.

Как выяснилось позже, Luis Vuittonфутболистам организовал футолистам фотосессию в разных городах, а это фото – продукт склейки.

10. Последний пост XXXTentacion перед его смертью в июне 2018 года. Это единственная фотография в его профиле.

9. Криштиану Роналду недоволен вылетом с ЧМ-2022.

8. Огненный закат.

7. Совместный пост «Аль-Насра» и Роналду о переходе португальца.

6. Еще одно фото Месси с празднования триумфа на ЧМ-2022.

5. И еще. В автобусе.

4. Снова виртуальная партия Месси и Роналду. Только пост Криштиану собрал больше лайков.

3. Месси очень долго ждал победу на ЧМ. Фотографировался с кубком даже в постели.

2. Яйцо. Вы помните его, если вам больше 20 лет. Долгое время оно удерживало рекорд по лайкам.

1. А потом Месси выиграл ЧМ. 75 миллионов лайков.