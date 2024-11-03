Парикмахер накинул на Азара футболку «Тоттенхэма». Реакция Эдена бесценна

Эден Азар давно закончил с футболом, но его вряд ли когда-то забудут. Не только благодаря суперскоростному дриблингу, но и юмору. Бельгиец часто шутил над партнерами и над собой, а нарезки с его подколами собирали сотни тысяч лайков.

Недавно подшутили и над Азаром: парикмахер накинул на него пеньюар с футболкой «Тоттенхэма». Эден провел семь лет в «Челси», поэтому вряд ли был рад – тут же скинул его с себя.